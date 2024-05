Sinner giocherà il Roland Garros

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Janniksi è materializzato ale sui social è esploso il giubilo: Jannik è parso sereno e anche se non ha forzato al massimo durante la quasi ora e mezza di allenamento sarà ai nastri di partenza dell'Open francese: l'ufficialità arriverà venerdì in conferenza stampa ma intanto l'ha anticipata il suo agente. Una grande notizia per le moltitudini di fans che ormaiannovera non solo in Italia: specie perché, come già emerso dopo gli ultimi esami, la sua anca destra non ha lesioni che potrebbero causare un dolore destinato a cronicizzarsi e dunque il prosieguo della stagione (e della carriera) dovrebbero essere al sicuro. La domanda che moltissimi si pongono è tuttavia un'altra: visto che le possibilità chediventi numero 1 al mondo dopo lo Slam parigino sono comunque elevatissime (è sufficiente che Djokovic non vinca a Ginevra e non arrivi in semifinale se invece s'imporrà nel torneo svizzero) chi glielo fa fare di impelagarsi nel faticosissimo torneo del Bois de Boulogne? Potrebbe riposare e presentarsi ad Halle per iniziare nella migliore delle condizioni la stagione sull'erba: a Wimbledon difenderà i punti della semifinale 2023 mentre a Parigi sostanzialmente non perderà nulla dato che l'anno scorso uscì al secondo turno per mano di Altmaier.