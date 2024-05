Sinner giocherà il Roland Garros Ufficiale Il video premonitore | è caccia a Djokovic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alla fine Jannikil. "'s smile is in Paris", scriveva il profilodello Slam parigino, il più importante torneo mondiale sulla terra rossa, mercoledì mattina condividendo ildell'arrivo del 22enne di San Candido nella capitale francese. E quel "sorriso a Parigi" forse è stato di buon auspicio. O forse, sotto sotto, anche il numero 2 al mondo e tennista più elettrizzante di questo 2024 già sapeva che ce l'avrebbe fatta. L'annuncioè arrivato però solo nel tardo pomeriggio: sciolte le ultime riserve, Jannik tornerà in campo dopo aver dovuto saltare gli ultimi due tornei Atp di Montecarlo (uscito in semifinale contro il greco Tsitsipas, frenato da un guaio fisico e di fatto uscito per ritiro quando sembrava aver in pugno la partita) e soprattutto gli Internazionali di Roma, dov'era il grande favorito e beniamino di casa.