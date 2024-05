Sinner giocherà il Roland Garros 2024 | torna in campo per diventare il numero 1

Tennis,Sinner giocherà il Roland Garros - 18.43 Tennis,Sinner giocherà il Roland Garros Jannik Sinner giocherà il Roland Garros La decisione è stata presa dopo l'allenamento mattutino sulla 'Chatrier'. L' altoatesino è giunto a Parigi martedì sera proprio ...

Risonanza ok, Sinner giocherà il Roland Garros: è in partenza per Parigi - Sinner, la cui presenza al Roland Garros è rimasta in dubbio fino all'ultimo, apprende LaPresse, partirà questa sera per Parigi dove potrebbe prendere parte al torneo. A questo punto gli ultimi dubbi ...