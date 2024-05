Sinner al Roland Garros? Arriva l’annuncio ufficiale | tifosi sorpresi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tennista italiano ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione al secondo torneo del Grande Slam. Una decisione che ha stupito iitaliani “Algiocherò solo se sono al 100%, se c’è mezzo dubbio dobbiamo vedere”. Con queste parole, pronunciate in una conferenza stampa al Foro Italico e nella quale spiegava la decisione di rinunciare agli Internazionali d’Italia, Jannikspiegò le sue intenzioni in vista del, il secondo torneo del Grande Slam dopo l’Australian Open (che il tennista azzurro ha vinto a gennaio). Jannik, la decisionesul– Notizie.comIl problema all’anca che lo costrinse ad abbandonare il torneo di Madrid (e che lo porto al forfait alla viglia dei quarti di finale contro il canadese Felix Augier-Aliassime) lo aveva condizionato.fu costretto a rinunciare alla partecipazione agli Internazionali d’Italia, torneo sul quale puntava per scalare la classifica e provare ad accorciare le distanze su Novak Djokovic.