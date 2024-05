Sicilia - randagismo | dalla Regione 5 milioni ai comuni per prevenzione e ricovero nei canili

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cinquedi euro aini per coprire le spese sostenute nel corso del 2023 per lae gli interventi contro il. Il decreto di assegnazione è stato emanato di concerto tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e quello all’Economia. L’intervento, introdottolegge regionale 15 del 2022, è stato finanziato dall’attuale governo. Le somme erogate sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022, rientrano nell’ambito della ripartizione del Fondo autonomie locali e sono state assegnate aiquale quota parte dei costi affrontati per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture die custodia, sia pubbliche che private convenzionate, sulla base dei dati attestati. A questo link l’elenco deie le singole assegnazioni. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Dayitalianews.

Alluvione, sei milioni di euro destinati ai circoli sportivi - Alluvione, sei milioni di euro destinati ai circoli sportivi - Lo ha fatto sapere la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo: sei milioni di euro ... di donazioni interamente provenienti da donazioni liberali. I comuni beneficiari ... bolognatoday

Crisi idrica in Baronia: EGAS avvia i tavoli di confronto con Siniscola, San Teodoro, Budoni, Torpè e Posada - Crisi idrica in Baronia: EGAS avvia i tavoli di confronto con Siniscola, San Teodoro, Budoni, Torpè e Posada - Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. Questa ... sassarinotizie

Cagliari, in viale La Plaia il nuovo capolinea dei bus «di ultima generazione» - Cagliari, in viale La Plaia il nuovo capolinea dei bus «di ultima generazione» - La Regione metterà a disposizione del Comune un’area dove sarà possibile ricaricare la “flotta elettrica” del Ctm ... unionesarda