Si qualificano Manassero e i fratelli Molinari Il trio azzurro agli Us Open

(Di mercoledì 22 maggio 2024) TrisUs: Matteo, Edoardo e Francescohanno superato la Final Qualifying e parteciperanno al terzo Major stagionale dal 13 al 16 giugno al Pinehurst Resort & CC nel North Carolina (USA). L’Italia tornerà ad avere tre protagonisti in un evento del Grande Slam, non succedeva dal 2021 proprio all’US(in campo i duee Guido Migliozzi). Gli azzurri hanno giocato in due tornei diversi. Sul percorso del Walton Heath GC (par 72), a Walton on the Hill in Inghilterra, Matteoed Edoardosi sono classificati sesti con 136 (-6) colpi nella gara vinta ex aequo con 134 (-10) dallo scozzese Forrest Grant (66 68) e dinglesi Richard Mansell (65 69) e Brandon Robinson Thompson (68 66).non partecipava a un Major dal 2016. Francescoè stato tra i protagonisti al Dallas Athletic Club, in Texas.

