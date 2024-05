Si finge musulmano per non pagare la cresima del figlio affidato alla ex moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo quasi 20 anni di matrimonio una coppia, della Val di Non, in Trentino, decide di divorziare. Una decisione presa dopo problematiche fra marito eprovocate anche dla crisi economica che ha investito l’azienda di lui. Così nell’ottobre del 2015 viene presentata la richiesta di separazione, inizialmente partita come giudiziale e poi riportata nei binari della consensuale. È una fase burrascosa, ma delicata visto che ci sono due figli di 19 e 13 anni. Come in genere accade in questi casi, è il marito a dover fare le valigie e lasciare la casa che era anche sua. L’uomo deveanche un assegno mensile di mantenimento. Una emorragia mensile nelle finanze di lui, ma è soprattutto sulle spese straordinarie che c’è da discutere. Oltre a spese inconsuete, come il conto del meccanico, la donna chiede che l’ex marito si sobbarchi metà delle spese per ladel