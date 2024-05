Sforbiciata sul bonus casa | bisogna fare presto - tutto cambia dal 2025

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unverrà tagliato neldiventando meno conveniente. Chi deve effettuare una ristrutturazione meglio agisca subito. Cosa accadrà alristrutturazione nel? L’aliquota scenderà ma non è questa la brutta notizia. Dal 2028 sarà ancora più complicato riqualificare il proprio immobile. Brutte notizie sui(Cityrumors.it)La Legge di conversione del Decreto Superapprovata dal Senato prevede una riduzione dell’aliquota delRistrutturazione peggiore di quanto preventivato. Ad oggi e peril 2024 i cittadini possono godere di condizioni più vantaggiose rispetto le caratteristiche base della misura. L’aliquota è del 50% e il tetto di spesa massimo di 96 mila euro. Questosi affianca ad altri aiuti per i cittadini che intendono ristrutturaree riqualificarla dal punto di vista energetico. C’è il Super70%, ileliminazione barriere architettoniche al 75%, l’Ecocon detrazione al 50 o 65%.

Roma, 16 maggio 2024 – La prospettiva di ristrutturare casa è spesso accompagnata da una serie di interrogativi, tra cui spicca quello relativo alle agevolazioni fiscali ancora disponibili per chi intraprende questa importante operazione nel corso del 2024 . quotidiano

