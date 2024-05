Sfide di Montagna - le aziende agricole della Val Brembana su Canale 5 a Melaverde

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un’opportunità importante per mettere in vetrina produzioni d’eccellenza e promuovere nel contempo un’intera Valle che ancora ci crede. Ennesima vetrina televisiva domenica 26 maggio alle 11.50 su5, grazie alla puntata settimanale diche proporrà un particolare focus sulla Valintitolata “di”. La trasmissione, ideata dal bergamasco Giacomo Tiraboschi e giunta alla ventiseiesima edizione (fra le più longeve delle reti Mediaset) è un vero e proprio must per proporre storie ed immagini suggestive, seguite con interesse, in video ma anche online, da milioni di spettatori. Al centro del raccontopuntata, guidata dal conduttore Vincenzo Venuto, le esperienze virtuose di treFara di San Giovanni Bianco, La Paloma Blanca di Dossena e Agriturismo Stalle Altefrazione San Gallo di San Giovanni Bianco.