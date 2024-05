Seul riunisce il mondo dell’AI Ecco cosa si è detto al Summit

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ormai le occasioni per discutere sullo sviluppo sicuro dell’intelligenza artificiale si susseguono a cadenza continua, visto il valore della partita in ballo, e tra questi ilAI diha rappresentato un’ulteriore opportunità per i governi di tutto ildi cercare di affrontare insieme sfide, rischi e opportunità di una tecnologia che si prevede in grado di trasformare le nostre singole quotidianità in un futuro prossimo. L’incontro sudcoreano è stato concepito con l’idea “di continuare il lavoro iniziato a Bletchley Park: avanzare la discussione globale sull’intelligenza artificiale e creare una risposta coerente ai rischi che i sistemi avanzati pongono alle nostre società”, spiega Giorgos Verdi, policy fellow dell’Ecfr. E non a caso, le prime a essere coinvolte sono state le aziende leader del settore. Sedici società che guidano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale – tra cui Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Zhipu.