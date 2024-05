SETTORE GIOVANILE L’under 15 di Peruzzi all’esame Pescara Domenica l’andata in terra abruzzese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si avvicinadei quarti di finale scudetto per15 dell’Arezzo. I ragazzi di Peterstanno preparando il primo atto della doppia sfida contro ilè in programmain Abruzzo, il ritorno il 2 giugno in casa, quasi sicuramente al comunale. Il Delfino è avversario insidioso che ha chiuso il campionato al secondo posto, proprio dietro agli amaranto. Una della pochissime sconfitte in regular season dei giovanissimi del cavallino è maturata proprio ae questo rappresenta un ulteriore stimolo per riscattare quel ko che peraltro non ha inficiato la splendida cavalcata di Farnese e compagni che hanno chiuso il girone al primo posto. In virtù della migliore classifica, l’Arezzo avrà il vantaggio di qualificarsi alle semifinali in caso di parità nelle reti segnate, al termine delle due partite. Oltre a-Arezzo,si giocano anche gli altri quarti di finale con i seguenti accoppiamenti: Alessandria-Pro Sesto, Pergolettese-Pontedera, Perugia- Virtus Francavilla.

