Sethu - video intervista Tutti i colori del buio | Dopo Sanremo fase introspettiv - mi ispiro agli horror ’70-’80

Sethu: “Il mio album è l’esorcismo di un periodo buio” - sethu: “Il mio album è l’esorcismo di un periodo buio” - Raggi di sole che filtrano tra le nuvole. sethu, l’artista savonese conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ha pubblicato “Tutti i colori del buio”, il s ... rockol

Il «pessimismo propositivo» di Sethu - Il «pessimismo propositivo» di sethu - È finalmente disponibile il primo album di sethu, 'tutti i colori del buio'. Dal vuoto dopo Sanremo alla terapia: la nostra intervista. funweek

Doctor Who: Steven Moffat Confirms Connection to Major Eleventh Doctor Storyline - Doctor Who: Steven Moffat Confirms Connection to Major Eleventh Doctor Storyline - sethu is confirmed to be joining Doctor Who in (according to its Disney+ numbering) the show's second season, and will be adventuring with both Fifteen and Ruby Sunday. It is unclear at this point if ... comicbook