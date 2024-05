Serie B - duro provvedimento contro il Palermo | 30 000 euro di multa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato i provvedimenti dopo le ultime partite dei playoff diB. Nel primo match colpo del Venezia sul campo del, poi la grande rimonta del Catanzaro nella gara casalingala Cremonese. Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 22 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo di un Assistente numerose palle di carta plastificate, una delle quali lo colpiva e altre cadevano all’interno del terreno di giuoco; per avere inoltre lanciato, sempre all’indirizzo di un Assistente numerose bottigliette in plastica piene d’acqua che causavano il suo spostamento dalla zona di competenza per non essere colpito; queste situazioni costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per tre volte; per avere infine al 20° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art.