Serie A news - notizia sorprendente sul tecnico | nuova panchina in Italia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Novità sul futuro di unadiA. L’allenatore ha ricevuto un’offerta importante da unasquadra in. Tanti cambi, ma ancora nessuna certezza sui successori. A partire da agosto vedremo numerosi volti nuovi sulle panchine diA. Sta prendendo piede un effetto domino per cui tecnici destinati a lasciare la propria squadra sono già promessi sposi di altre compagini diA. Si contano sulle dita di una mano coloro sono sicuri al 100%, o quasi, di rimanere. In questa categoria rientrano l’inamovibile Simone Inzaghi, fresco di vittoria dello scudetto e destinato al rinnovo con l’Inter, e i tecnici delle due romane, Daniele De Rossi e Igor Tudor. Non ha per ora manifestato la volontà di lasciare Gian Piero Gasperini, il cui futuro potrebbe dipendere dalla serata di oggi. Come di consueto, al termine della stagione i tecnici faranno le dovute valutazioni con le rispettive società, ma alcuni di questi hanno già annunciato l’addio.

Il nuovo cda nerazzurro: Carassai e Marchetti pronti a lasciare e... a rientrare - Il nuovo cda nerazzurro: Carassai e Marchetti pronti a lasciare e... a rientrare - Dopo l’accordo per il finanziamento concesso a Suning nel 2021, Oaktree aveva deciso di inserire nel Consiglio di amministrazione dell’Inter come amministratori indipendenti, Carlo Marchetti e Amedeo ... gazzetta

"Corertex si amplia con l'ingresso di Dife Spa: nuova forza per il riciclo tessile" - "Corertex si amplia con l'ingresso di Dife Spa: nuova forza per il riciclo tessile" - Il Consorzio Corertex si amplia con l'ingresso di Dife Spa, azienda leader nel riciclo tessile. Una partnership strategica per potenziare la gestione sostenibile dei rifiuti e promuovere l'economia ci ... msn

Fibank lancia la nuova esclusiva carta Mastercard Platinum First Lady - Fibank lancia la nuova esclusiva carta Mastercard Platinum First Lady - SOFIA, Bulgaria, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Fibank, in collaborazione con Mastercard®, ha lanciato in Bulgaria la nuova carta di credito Mastercard® Platinum First Lady. Questa carta esclusiva è u ... adnkronos