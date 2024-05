Serie A - gli arbitri della 38ª giornata | Frosinone-Udinese a Doveri

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LaA torna in campo per l’ultimaed è già vigilia di campionato. Sono stati designati gli38ª, al via giovedì con il match tra Cagliari e Fiorentina: sarà Prontera il direttore di gara. La partita di sabato Juventus-Monza sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. L’anticipo serale di sabato Milan-Salernitana è affidato al fischietto Davide Di Marco. Poi spazio alle gare salvezza: lo scontro diretto trasarà arbitrato da Daniele, mentre Empoli-Roma sarà diretta da Davide Massa. Le designazioni arbitrali CAGLIARI – FIORENTINA Giovedì 23/05 h.20.45 PRONTERA PRETI – MINIUTTI IV: GIUA VAR: MAZZOLENI AVAR: MAGGIONI GENOA – BOLOGNA Venerdì 24/05 h.20.45 SANTORO CIPRIANI – CEOLIN IV: BONACINA VAR: SERRA AVAR: CHIFFI JUVENTUS – MONZA Sabato 25/05 h.18.00 FERRIERI CAPUTI CECCONI – BERCIGLI IV: BARONI VAR: PATERNA AVAR: MIELE MILAN – SALERNITANA Sabato 25/05 h.

FERRARIS VERSO IL TUTTO ESAURITO - FERRARIS VERSO IL TUTTO ESAURITO - Dopo quest'ultima giornata libera, dunque, i calciatori rossoblù si ritroveranno mercoledì sul terreno del 'Signorini' per cominciare la prepararazione della prossima sfida contro il Bologna, in ... servizitelevideo.rai

Serie A, dall'anno prossimo la metà dei club sarà di proprietà straniera - serie A, dall'anno prossimo la metà dei club sarà di proprietà straniera - Ad una giornata dalla fine del campionato, stupisce il dato riguardante i telespettatori del "derby della Madonnina" Manca una giornata al termine delle serie A 2023-24, un… Leggi ... informazione

Serie C femminile: il Catania tiene testa alla capolista Vis Mediterranea - serie C femminile: il Catania tiene testa alla capolista Vis Mediterranea - Il Catania ha pareggiato 0 a 0 sul campo della quotata Vis Mediterranea nella 28^ giornata del campionato di serie C di calcio femminile. A Solofra, tra le mura amiche, la capolista del girone C ... cataniatoday