Serie A - arbitri 38esima giornata | Doveri per lo scontro salvezza Tutte le designazioni dell'ultimo turno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In arrivo la 38ª e ultimadel campionato diA 2023/24 in programma nel weekend che terminerà domenica 26 maggio.

Gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Udinese a Doveri. A Massa Empoli-Roma - Gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Udinese a Doveri. A Massa Empoli-Roma - Empoli-Roma è stata affidata a Massa. Questi i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del campionato di serie A 2023/24 in programma domenica 26 maggio. gazzetta

Serie A, le designazioni arbitrali della 38° giornata - serie A, le designazioni arbitrali della 38° giornata - Visualizzazioni: 3 L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali in vista dell’ultimo turno di serie A. Frosinone – Udinese a Doveri, Juventus – Monza affidata a Ferrieri Caputi. L’Associazione Italiana ... calciostyle

Milan-Salernitana, la scheda dell'arbitro Di Marco: prima direzione con i granata - Milan-Salernitana, la scheda dell'arbitro Di Marco: prima direzione con i granata - Per la sfida tra Milan e Salernitana, gara valida per la 38a giornata di campionato in programma sabato 25 maggio alle 20:45, è stato designato come direttore di gara il signor Davide Di ... tuttosalernitana