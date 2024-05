Selezione per diplomati per 2 posti a tempo pieno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Concorso peralla Camera di Commercio di Genova. Lapubblica prevede la copertura di 2di lavoro aindeterminato enel profilo professionale di assistente amministrativo del registro imprese e dei servizi camerali. Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario avere il diploma di scuola superiore. Qualora le domande di partecipazione al concorso superino il numero di 30, i candidati saranno chiamati a sostenere una prova di pre, consistente nella soluzione di test a risposta multipla mirati ad accertare la conoscenza delle materie oggetto delle prove successive, oltre a test psicoattitudinali. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 12 giugno 2024, esclusivamente in via telematica, collegandosi al Portale inPA dedicato alle assunzioni nella pubblica amministrazione, dove è possibile anche prendere visione del testo integrale del bando di concorso.

