Sei squadre italiane in Champions League | dipende ancora… dall’Atalanta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ grande festa in casa Atalanta dopo la vittoria dell’Europa. E forse non solo. La finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Ademola Lookman. Il club nerazzurro alza il primo trofeo europeo della sua storia. L’Italia torna sul tetto dell’Europaa distanza di 25 anni dall’ultima volta. Cambia anche la prospettiva dellein vista della prossima stagione per il numero dellequalificate in: a fare la differenza sarà la posizione finale in Serie A della squadra di Gasperini. Seiin: la situazione Ad oggi l’Atalanta occupa la quinta posizione e mantenendo questo risultato andrebbe inanche la sesta classificata in Serie A, la Roma. In questo momento l’Italia si ritroverebbe con seiin(Inter, Milan, Bologna, Juventus, Atalanta e Roma).

Il countdown scorre velocemente, l’Atalanta è pronta per la finale di Europa League che vedrà i bergamaschi affrontare il Leverkusen imbattuto per provare a spezzare il tabù delle finali europee troppo spesso infelici per le squadre della Serie A. calcioweb.eu

Il countdown scorre velocemente, l’Atalanta è pronta per la finale di Europa League che vedrà i bergamaschi affrontare il Leverkusen imbattuto per provare a spezzare il tabù delle finali europee troppo spesso infelici per le squadre della Serie A. calcioweb.eu

Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta è un passo in avanti - Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa league dell'Atalanta è un passo in avanti - La vittoria dell'Europa league da parte dell'Atalanta apre uno spiraglio per la Roma di entrare in Champions league. Grazie agli ultimi risultati in campionato, i giallorossi hanno ... ilmessaggero

Gasperini: «Vincere l’Europa League è un’impresa. Tridente In finale non basta difendere. E la Juve…» - Gasperini: «Vincere l’Europa league è un’impresa. Tridente In finale non basta difendere. E la Juve…» - Gasperini ha concesso un’intervista a Sky Sport a caldo subito dopo la vittoria dell’Europa league da parte della sua Atalanta. L’INTERVISTA – «Credo di si anche nel modo in cui abbiamo vinto, ... juventusnews24

Roma in Champions se… ecco cosa deve succedere per avere sei squadre italiane qualificate - Roma in Champions se… ecco cosa deve succedere per avere sei squadre italiane qualificate - La vittoria dell’Europa league da parte dell’Atalanta fa felici anche i tifosi della Roma. Con l’ultima giornata di campionato alle porte, le speranze dei giallorossi di qualificarsi per la Champions ... tag24