Sei italiani su 10 si fidano di ' Dottor Google'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Poco più di 6su 10 sono favorevoli all'uso dell'Intelligenza artificiale in ambito sanitario, di questi l'88% la userebbe per semplificare il linguaggio dei referti, l'86% come supporto al medico per effettuare una diagnosi e l'80% come aiuto per stabilire una terapia farmacologica adeguata, mentre quasi 6su 10 la utilizzerebbero come strumento per un'autoanalisi. Un altro rischio, oltre al "fai-da-te", è che per 7su 10 l'AI potrà causare una perdita della relazione e del contatto diretto con il medico. Sono questi i primi dati che emergono dall'indagine di EngageMinds Hub - Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell'università Cattolica, campus di Cremona. Glisembrano dunque essere ben disposti verso questa tecnologia innovativa che sta cambiando il modo di diagnosticare, trattare e gestire le malattie.