Sei daspo della Questura per tifosi del Napoli

Il Questore diha emesso sei provvedimenti diper periodi da uno a cinque anni, nei confronti di altrettantidi età compresa tra i 26 e i 49 anni. Lo rende noto un comunicato. In particolare, un provvedimento,durata di 5 anni, è stato adottato nei confronti di un tifoso partenopeo che, in occasione dell'incontro-Torino disputatosi lo scorso 8 marzo allo stadio "Maradona", è stato denunciato per accensione di fumogeni; un altrodurata di un anno, è stato comminato nei confronti di un 42enne che, in occasione dell'incontro di calcio-Juventus dello scorso 3 marzo, aveva sferrato un calcio contro l'autobussquadra ospite. Ancora, un provvedimento di 5 anni è stato emesso nei confronti di una persona che, in occasionepartita di calcio Giugliano Calcio 1928- Taranto dello scorso 8 ottobre, era stata denunciata per violenza, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive; altri duedurata di due anni, sono stati, invece, irrogati nei confronti di due soggetti che, in occasionepartita Pomigliano- Real Acerrana del 24 febbraio scorso, erano stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale; ancora, un provvedimento,durata di 5 anni, è stato adottato nei confronti di un 37enne che, in occasione dell'incontro di calcio Puteolana-Mariglianese dello scorso 18 febbraio, era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.