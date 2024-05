Secondigliano | carabinieri setacciano le strade Trovata droga e una pistola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024): setacciato il quartiere dai, durante controllo trovati in una cassetta di posta due chili die unadella stazionehanno setacciato il quartiere effettuando una serie di perquisizioni.Durante i controlli i militari hanno rinvenuto, all’interno di una cassetta postale di via Giardino dei Ciliegi, più di 2 chili die un’arma. Il forte odore aveva attirato l’attenzione deiche hanno trovato 18 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e 800 grammi, 225 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una rivoltella calibro 38 pronta all’uso con 3 proiettili.Le indagini proseguono con lache sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.