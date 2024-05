Secam vende l’impianto a biogas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)mette in venditadi produzione didi Postalesio. O, meglio e per essere precisi, la società per l’ecologia e l’ambiente, presieduta da Raffaele Pini (foto), intende valutare se ci sia l’interesse da parte di terzi di acquistareper la digestione anaerobica di biomasse agricole residuali di origine animale sito nel comune di Postalesio, alle porte di Sondrio. L’avviso pubblico è finalizzato, come si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale di, ad ottenere manifestazioni di interesse non vincolanti all’acquisto del. E poi, precisa, che "sulla base delle manifestazioni di interesse presentate (sempre che ce ne siano) nel rispetto dei principi applicabili ai contratti attivi, potrà decidere di proseguire nel processo di vendita modulando le successive fasi della procedura, con individuazione delle modalità più appropriate per l’alienazione deloggetto di interesse…".