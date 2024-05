Se vinci la Coppa Italia | Maurizio Sarri durissimo contro Allegri e Juve - scoppia il caso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'esonero di? Perla scelta di Cristiano Giuntoli è stata giusta, come ha dichiarato alla presentazione della 22esima edizione del ‘Memorial Niccolò Galli': “Dall'esterno è difficile dare un'opinione — le parole dell'ex tecnico della Lazio — Per capire ciò che è successo bisogna essere dentro e viverlo. Troppo facile dire se ha sbagliato uno o l'altro. Se basta la vittoria della? Non lo so. Se il motto della società è ‘vincere è l'unica cosa che conta', penso che non basti". Poca diplomazia, insomma. E sul lavoro di Cristiano Giuntoli ha poi aggiunto: "Credo che riuscirà a costruire unada scudetto. Cristiano è la persona giusta, tosta, competente e determinata. Lo porterò sempre nel cuore perché nei tre anni insieme siamo andati sempre d'accordo togliendoci soddisfazioni". Sull'ipotesi di tornare in panchina dopo la chiusura anticipata del rapporto con la Lazio,ha risposto così: "Dipende dalle opportunità che si verranno a creare — ha detto ancora — vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlio di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere”.

Caressa: "La Serie A ha bisogno di Sarri. Lo vedrei bene in una squadra" - Caressa: "La Serie A ha bisogno di sarri. Lo vedrei bene in una squadra" - A margine di un evento a Firenze il giornalista sportivo Fabio Caressa ha commentato le recenti parole di maurizio sarri. Intervenuto alla presentazione del memorial Niccolò Galli, Fabio Caressa ha ... areanapoli

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo pronto a volare in Arabia Saudita: le ultime - Calciomercato Lazio, un ex obiettivo pronto a volare in Arabia Saudita: le ultime - Calciomercato Lazio, un ex obiettivo pronto a volare in Arabia Saudita: le ultime sulle trattative della società biancoceleste L’esterno d’attacco del Benfica Rafa Silva è stato più volte accostato al ... lazionews24

CALCIOMERCATO - Il Siviglia fa sul serio per Sarri - LA SITUAZIONE - CALCIOMERCATO - Il Siviglia fa sul serio per sarri - LA SITUAZIONE - CALCIOMERCATO - Fa sul serio il Siviglia con maurizio sarri. Il club iberico ha presentato, come riporta il giornalista Rudy ... noibiancocelesti