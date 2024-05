Se sono arrivato a 43 anni lo devo solo a mamma | Francesco Facchinetti - bordata contro papà Roby

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Siamo nello studio di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, la puntata è quella dello scorso sabato, 18 maggio, rigorosamente su Rai 1. E tra gli ospiti in studio, pronto a confessarsi, ecco, manager, cantante e figlio di, leader dei Pooh.parla del rapporto col padre. E si spende in riflessioni dolorose: "Era molto assente, per me era difficile spiegarmi questa cosa.cresciuto con un padre molto assente - ribadisce -. Era davvero difficile spiegarmi perché mio padre non fosse con me a scuola, alle feste di fine anno o ai comple", aggiunge. Al contrario, il rapporto con la madre "è stato molto forte. È stata lei a crescermi, sea 43fino a qui loesclusivamente a lei – aggiunge–. Mi ha cresciuto da sola, mi ha avuto quando aveva 18quindi ha imparato a fare la madre pian piano".

