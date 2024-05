Scosse senza fine Disperazione e rabbia tra le famiglie sfollate | Ormai è un incubo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) POZZUOLI (Napoli) In un angolo del ’Palatrincone’, trasformato in ricovero per gli sfollati, risuona il canto di una ragazzina, "I p’ me, tu p’ te", il brano di Geolier a Sanremo.si ragiona così: io per me e tu, Stato, per te. Unache sottolinea la distanza tra migliaia di cittadini alle prese con lo stillicidio del bradisismo e la comunità scientifica statale che non rasserena più nessuno. Da via Napoli alla Solfatara, tagliando per via Vecchia San Gennaro, Pozzuoli sembra una città svuotata, in bilico tra sgomento e speranza, tra l’istinto di lasciare quel luogo dal silenzio surreale e la voglia di resistere. La scossa di terremoto di lunedì sera – magnitudo 4.4, la più forte negli ultimi 40 anni preceduta da un’altra di 3.5 e seguita da altre 150, crepe e cornicioni caduti, nessun ferito – spezza l’illusione che col bradisismo si possa convivere, pur in un tran tran di guardinga e sospettosa preoccupazione.