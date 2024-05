Scoperta dalla Finanza frode da 300 milioni di euro - 64 indagati e 9 arresti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnafiscale per oltre 300diè stataGuardia didi Salerno che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 10e un sequestro di valori e di beni per oltre 54di. Dei 10 destinatari della misura cautelare, 9 sono finiti agliin carcere e ai domiciliari, mentre il divieto di dimora ha colpito un altro indagato. Sono stati eseguiti sequestri immobiliari in Provincia di Salerno, sequestri di valori e di beni nelle Province di Roma, Milano, Caserta, Napoli, Avellino, Novara, Frosinone e Varese. L’operazione denominata “Alveare” vede coinvolte 64 persone e 28 società. Scaturisce dagli esiti di articolate indagini condotteProcura di Salerno e dalle Fiamme Gialle, sviluppatesi attraverso accertamenti di tipo documentale e bancario, ma anche attraverso perquisizioni e sequestri, oltre che da intercettazioni telefoniche e ambientali.

