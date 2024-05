Scontro tra bici e auto - muore ciclista nel Ragusano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unè deceduto a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta anche unavettura. Ancora non sono noti altri dettagli. E’ accaduto intorno alle 17 sulla strada statale 194 che da Modica conduce a Pozzallo, nel. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi.

