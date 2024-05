Sclerosi multipla, 137mila i malati in Italia e trend in aumento. Ma sono tanti i passi avanti della Ricerca - sclerosi multipla, 137mila i malati in Italia e trend in aumento. Ma sono tanti i passi avanti della Ricerca - Sono circa 137mila gli italiani che soffrono di sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. I numeri sono in crescita, in particolare tra la popolazione ... vanityfair

Sirmione: Festa dello Sport per Inclusione e Solidarietà - Sirmione: Festa dello Sport per Inclusione e Solidarietà - La Festa dello Sport di Sirmione promuove inclusione e solidarietà con tornei, gare e una corsa benefica per la sclerosi multipla. gardanotizie

Il viaggio di Matteo e Laima: a piedi da Roma a Santa Maria di Leuca in nome della solidarietà - Il viaggio di Matteo e Laima: a piedi da Roma a Santa Maria di Leuca in nome della solidarietà - Una sfida personale lunga 900 chilometri per una causa comune: raccogliere fondi in favore dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Li abbiamo incontrati sul lungomare di Bari, prima di ripartire ... rainews