Sciopero scuola venerdì 24 maggio 2024 | tutte le info

(Di mercoledì 22 maggio 2024) All’ultimodi pochi giorni fa, il 9, si aggiunge così una nuova rivendicazione del personale docente e Ata. Ministero dell’Istruzione – corrieredellacittà.com Ultimo stop del personale docente prima della fine della. È stato indetto unodel personale docente e Ata per24, che coinvolgerà sia i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato per 24 ore, dall’inizio della campanella a fine giornata in tutta Italia. All’ultimodi pochi giorni fa, il 9, si aggiunge così una nuova rivendicazione del personale docente e Ata per chiedere standard qualitativi dell’istruzione più consoni. I disagi nella, soprattutto a Roma, sono prevedibili. Quali scuole saranno interessate dallo? Lodel 24interesserà i docenti e il personale Ata delle scuole pubbliche, comunali e private. Gli unici istituti esclusi dalle rivendicazioni saranno gli asili nido.

Per la giornata di oggi , giovedì 9 maggio , è stato indetto uno Sciopero nel settore dell'istruzione da parte di Cobas scuola Sardegna, Unicobas scuola e università, Usb PI e Cobas-Comitati di Base della scuola . Lo Sciopero coinvolge il personale docente, ATA, educativo e dirigente, sia a tempo determinato che indeterminato, in Italia e all'estero. tg24.sky

Torna la leva militare obbligatoria in Italia Per chi sarebbe, quanto dura e dove. Ecco perché si chiama naja - Torna la leva militare obbligatoria in Italia Per chi sarebbe, quanto dura e dove. Ecco perché si chiama naja - La proposta di legge del vice premier Matteo Salvini fa discutere (oltre che aver riscosso la freddezza, sul tema, del ministro competente Crosetto: «I giovani devono essere educati dalle famiglie e ... corriereadriatico

IIA, Polo Logistico, Sanità e formazione: Valle Ufita scende in piazza e chiede futuro - IIA, Polo Logistico, Sanità e formazione: Valle Ufita scende in piazza e chiede futuro - Grande partecipazione per la mobilitazione indetta da tutte le sigle sindacali questa mattina a Grottaminarda per reclamare avvenire per i territori, certezze sul futuro di Industria Italiana Autobus, ... orticalab

Sciopero Cgil il 23 maggio a Bologna e provincia: nidi e ambulatori a rischio chiusura - sciopero Cgil il 23 maggio a Bologna e provincia: nidi e ambulatori a rischio chiusura - La Funzione Pubblica ha proclamato l’astensione contro i tagli nei servizi pubblici e i bassi stipendi: i lavoratori si fermano per l’intera giornata o per il ... bologna.repubblica