Sciopero dei tassisti - braccia incrociate anche per le Europee

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iminacciano di incrociare leper 48 ore a ridosso delle elezioni. L’annuncio è arrivato ieri da Piazza San Silverio, a Roma, nel corso delloindetto dai sindacati, che dalle 8 alle 22, ha visto iastenersi dal lavoro. Una protesta che ha messo d’accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli – l’ultima risale al luglio 2022 – che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l’uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". Ma le associazioni di consumatori parlano di "inutile" che serve solo "a mantenere privilegi di casa". Ichiedono al governo regole certe per il settore: "La nostra non è e non deve sembrare una difesa corporativa, scenderemo in piazzaa tutela dell’utenza", sottolinea il responsabile nazionale di Ugl taxi, Alessandro Genovese.

