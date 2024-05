Sciame sismico Ordinatamente | Necessaria la sicurezza delle strutture sanitarie

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nei Campi Flegrei.: Una priorità lanelleper dare la migliore assistenza possibile «La popolazione dei Campi Flegrei, e non solo, sta attraversando uno dei momenti più complessi dall’inizio delloche sta interessando tutta la zona. In un momento così difficile, particolarmente dal punto di vista psicologico, siamo certi che la nostra categoria, sempre in prima linea nel garantire soccorsi ai cittadini, continuerà a lavorare con la stessa professionalità e competenza, senza fermarsi di fronte a un momento così difficile», spiega. «Dall’altra parte, – continua– non dimentichiamo che i medici vivono gli stessi momenti di incertezza di tutta la popolazione, anche durante la continua operatività sui luoghi di lavoro, legati ai dubbi sulla stabilità degli edifici in cui visitano».

Campi Flegrei, vanno verificati gli edifici. Già a settembre avvisai il prefetto dei rischi altissimi - Campi Flegrei, vanno verificati gli edifici. Già a settembre avvisai il prefetto dei rischi altissimi - Quanto è preparato il territorio, a quasi sei anni dai primi avvisi e sette mesi dopo la legge sui Campi Flegrei Scrive Giuseppe De Natale, Ingv ... ilfattoquotidiano

Campi Flegrei, notte fuori per molti - Campi Flegrei, notte fuori per molti - Notte fuori casa per molte persone, accolte nelle tende da campo allestite nelle zone interessate dallo sciame sismico che,dalla serata di ieri,ha fatto registrare anche una scossa di magnitudo 4.4, ... servizitelevideo.rai

Terremoto a Napoli e Campi Flegrei: ora nessuno si permetta più di sottovalutare e di speculare sulla paura - Terremoto a Napoli e Campi Flegrei: ora nessuno si permetta più di sottovalutare e di speculare sulla paura - Nessuno si permetta di sottovalutare. Nessuno si permetta di fare allarmismo solo per fare cassa. Qui si tratta di mettere in sicurezza edifici e persone attuando una volta e per tutte gli interventi. ilmattino