Schiaparelli il West - i Sioux e le formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Negri Il signor- emulo in sessantaquattresimo del signor Palomar di Italo Calvino – ha orrore delle. Da piccolo si era seduto, senza avvedersene, su un formicaio: era stato soccorso quando ormai gli insetti si erano diffusi per tutto il corpo, fuori e dentro i panni, persino negli angoli più riposti delle sue mutande. Un trauma durevole: molti anni dopo, leggendo Gabo Marquez si era immedesimato a tal punto con l’estremo erede dei Buendìa di Cent’Anni di Solitudine, trascinato via da un’orda di, da chiudere di scatto il libro in un moto di soverchiante ribrezzo. Ora succede che la casa del signor, a ogni slargo di stagione e per la viva angoscia del proprietario, tenda a essere invasa dalle. È ogni volta una guerra di posizione, di estrema difesa lungo una vaga e incerta linea del Piave, purtroppo sfondata più volte e in più punti: si sa, levanno dappertutto.