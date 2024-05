Schiaffeggia un poliziotto e ne ferisce un altro: arrestato 25 somalo irregolare - Schiaffeggia un poliziotto e ne ferisce un altro: arrestato 25 somalo irregolare - Nel capoluogo lariano, a pochi giorni di distanza dall'aggressione subita da una pattuglia, altri due poliziotti hanno dovuto affrontare un immigrato irregolare di 25 anni, somalo e già noto alle ... ilgiornale

Como, importuna i passanti prende a schiaffi un poliziotto fuori dall’ex market: arrestato - Como, importuna i passanti prende a schiaffi un poliziotto fuori dall’ex market: arrestato - La Polizia di Stato, nella prima serata di ieri, lunedì 20 maggio, ha arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nei confronti di un agente, un somalo di 25 anni ... reati e ... comozero

CF: accoltellamento Chiasso, la SEM ha rispettato i suoi obblighi - CF: accoltellamento Chiasso, la SEM ha rispettato i suoi obblighi - Al momento del fatto di sangue, per la SEM il cittadino somalo di trovava in Svizzera in situazione irregolare. Inoltre, specifica l’esecutivo, se uno straniero ha commesso reati spetta al giudice ... swissinfo.ch