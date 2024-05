(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un caso anomalo. Il 9 febbraio una notizia aveva scosso lainternazionale. La Federazioneaveva annunciato, infatti, la sospensione temporanea della fiorettista Ysaora, una delle atlete più valide del panorama internazionale. A portare lo stop della campionessa del mondo al Cairo nel 2022 era stato un controllo antidello scorso 14 gennaio, dopo il ko della sua Francia contro l’Italia in Coppa del Mondo. I riscontri anomali avevano giustificato il procedimento contro la transalpina. La sostanza incriminata era un anabolizzante, maha sempre sostenuto di essere risultata positiva in conseguenza di una contaminazione accidentale del partner. Per questo, ha portato come prova delle analisi comparate di capelli e unghie. Il tribunale disciplinare della Federazione internazionaleha considerato valida la documentazione e non le ha inflitto sanzioni.

Scherma, la francese Thibus scagionata dalle accuse di doping: sarà a Parigi 2024 - scherma, la francese Thibus scagionata dalle accuse di doping: sarà a Parigi 2024 - Un caso anomalo. Il 9 febbraio una notizia aveva scosso la scherma internazionale. La Federazione francese aveva annunciato, infatti, la sospensione ... oasport

Doping, scherma: francese Thibus assolta da accuse, puo' andare a Olimpiadi - Doping, scherma: francese Thibus assolta da accuse, puo' andare a Olimpiadi - Ysaora Thibus, una delle piu' importanti schermitrici francesi, ha annunciato che potra' gareggiare ai Giochi Olimpici di Parigi dopo essere sfuggita ... sportmediaset.mediaset

La giusta via per la serenità familiare: l'esempio francese nell'uso degli schermi per i bambini - La giusta via per la serenità familiare: l'esempio francese nell'uso degli schermi per i bambini - Nessuno schermo, nemmeno la TV, per bambini sotto i 3 anni; dai 3 ai 6 anni, TV e tablet solo con la supervisione di un adulto e senza connessione internet; ... huffingtonpost