Scherma - a Cagliari attesa per gli Assoluti 2024 | c’è anche Arianna Errigo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si prepara ad ospitare i Campionati Italianidi, in programma dal 5 al 10 giugno, con le finali in programma al PalaPirastu nel pomeriggio. Cinque giorni di gare che vedranno coinvolti oltre 500 atleti impegnati a contendersi i titoli di campioni italiani individuali e quelli a squadre di Serie A1, con le principali società militari e civili d’Italia ai nastri di partenza. Un’occasione per i tanti azzurridi testare le proprie condizioni a poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi per i quali l’Italia ha qualificato tutte e sei le squadre. In Sardegna sarà presente, ortabandiera italiana nella cerimonia d’apertura a Parigi e numero 4 del ranking FIE di fioretto femminile. Con lei, ad ambire al titolo italiano,le compagne d’arma Martina Favaretto e Alice Volpi, rispettivamente numero 2 e 3 del ranking mondiale.