(Di mercoledì 22 maggio 2024) I Marvel Studios hanno finalte schierato unoper il tanto attesoX-dell’MCU Sono passati quasi cinque anni ormai, dall’acquisto di Fox da parte della Disney. Quindi, ora, è la casa di Topolino che detiene i diritti cinematograficiX-. Da quel moto nell’MCU ci sono stati piccoli accenni agli eroi mutanti, ma niente di più. Ora, invece, sembra proprio che il filmX-abbia finalte unoaffiliato al progetto. La Marvel ha ricevuto proposte già da un certo numero di sceneggiatori, ma pare che Michael Lesslie sia ora in trattative per il film sugli X-. Conosciamo già il modo di lavorare di Lesslie grazie a film come The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes, il film Assassins Creed e la miniserie TV The Little Drummer Girl. Base sulla quale loX-dovrà lavorare Ovviate si tratta soltanto di un primo passo avanti per il prossimo film sui mutanti della Marvel.

Scelto lo sceneggiatore per il reboot degli X-Men - Scelto lo sceneggiatore per il reboot degli X-Men - Sembra che i Marvel Studios abbiano finalmente individuato uno sceneggiatore per l'atteso film reboot degli X-Men. tuttotek

Deadpool & Wolverine, quante scene post credit potrebbe avere - Deadpool & Wolverine, quante scene post credit potrebbe avere - Tuttavia, considerato che i Marvel Studios hanno scelto lo sceneggiatore del film reboot degli X-Men proprio in queste ore, non è da escludere che la scena segreta del film di Shawn Levy non possa ... cinema.everyeye

Walker addio: cancellata la serie tv prequel di Walker Texas Ranger - Walker addio: cancellata la serie tv prequel di Walker Texas Ranger - In una nota ufficiale, The CW ha ringraziato per questi quattro anni di lavoro nella serie:"Volevamo ringraziare tutto il cast, la troupe, gli sceneggiatori, i registi e i produttori di Walker per il ... serial.everyeye