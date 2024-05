Scazzottata per una foto - parla Depardieu dopo il caso Barillari | fioccano denunce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La versione dell'avvocato di Gerard. Rinoha raccontato di essere stato spintonato dall'attore, tutto per aver scattato dellain via Veneto. “è noto anche per le suee per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérardoggi (ieri, ndr) nel cuore di Roma, Magda Vavrusova", scrive in una nota l'avvocato di, Delphine Meillet. La donna che era con lui, Vavrusava, dice di essere rimasta "scioccata" dall'accaduto. “Ilgrafo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo", dichiara dichiarato agli agenti della Questura di Roma ai quali ha sporto denuncia per violenza. “Questografo, che non è al suo primo litigio, vanta quasi 170 emergenze mediche per aver litigato con celebrità che si rifiutavano di farsigrafare", conclude l'avvocato dell'attore.