Sbranata dai suoi cani | vittima una 50enne

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È stata aggredita e uccisa in casa daidue American Bully.unainglese che è stata massacrata daidue, mentre si trovava nella sua abitazione, situata nella periferia di Londra. Donna uccisa daiduein casa – foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comL’intervento della Polizia e l’intervento dei sanitari La polizia, accorsa sul posto ha chiesto l’intervento dei sanitari e sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un elicottero, nel disperato tentativo di salvare la vita della donna. Purtroppo, però, per lei non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite che i duele avevano provocato. Una razza bandita da Inghilterra e Galles L’American Bully è una razza dibandita da Inghilterra e Galles, proprio per la loro pericolosità. L’annuncio è arrivato, alla fine del 2023, dal premier britannico Rshi Sunak, ma lache, a quanto pare, aveva i due esemplari da quando erano cuccioli, nonostante avesse ricevuto da più parti l’invito a liberarsene, non aveva avuto cuore di farlo.