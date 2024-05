Satriano - non solo Betis! Un altro club contatta l’Inter

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non ci sarebbeilinteressato a Martin, attaccante uruguaiano di proprietà delin prestito al Brest. AGGIORNAMENTO – A spiegare la situazione relativa a Martinè Matteo Moretto con il seguente aggiornamento su Twitter. “Sull’attaccante uruguaiano c’è anche lo Stoccarda, che nelle ultime ore ha avuto un contatto esplorativo con“. Fonte: Twitter Matteo Moretto Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.

L'Inter farà cassa cedendo i suoi giovani, ma con la recompra: è la "formula Fabbian" - L'Inter farà cassa cedendo i suoi giovani, ma con la recompra: è la "formula Fabbian" - In attesa della firma sul rifinanziamento con Pimco e del vertice con Zhang che comunicherà i parametri della prossima sessione estiva di mercato, i dirigenti lavorano su un tesoretto da mettere insie ... gazzetta

Satriano e l’addio all’Inter: già due le richieste - satriano e l’addio all’Inter: già due le richieste - Non solo il Valencia, anche lo Stoccarda si è ufficialmente inserito nella corsa per Martin satriano. Servono 5-6 milioni per chiudere ... interlive

Satriano, 3 gol nelle ultime 7 col Brest: il piano per l’Inter in ottica mercato - satriano, 3 gol nelle ultime 7 col Brest: il piano per l’Inter in ottica mercato - satriano ha segnato 4 gol in campionato con il Brest ma 3 sono arrivati nelle ultime 7 partite. La posizione dell'Inter ... fcinter1908