Saronno - anziano di 84 anni investito da un’auto in via Roma | è grave a Niguarda

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Varese) –incidente stradale oggi, mercoledì 22 maggio, ain provincia di Varese. In via, all’angolo con via XXIV Maggio, un 84enne è statoda un'automobile. L'uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma al bacino, a un braccio e a una gamba. L'è stato trasportato all'ospedaledi Milano in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza e la Polizia locale.