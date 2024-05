Sardegna - muore maneggiando un fucile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 17.45 Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un proiettile partito da unche stava, di proprietà del padre. E' successo a Villasalto nella provincia di Sud. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, verso le 16. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia San Vito che saranno coadiuvati dagli specialisti del reparto operativo di Cagliari per ricostruire i dettagli dell'accaduto e per fare rilievi sulle armi del padre della vittima.

