Santanchè | IA è una delle principali rivoluzioni dei nostri tempi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Nova) – “E’ la prima volta che c’è un G7 sul turismo, e questo perché’ il nostro premier Giorgia Meloni ha sempre messo al centro dell’agenda politica questo settore. Ecco, l’intelligenza artificiale – che sarà uno dei temi portanti della manifestazione – è unadeie può assolutamente cambiare anche il modo di lavorare e di fare turismo. Tutto questo non dev’essere una minaccia, non dev’essere subita, ma deve essere una opportunità, e quindi la nostra sfida è quella della regolamentazione – perché senza regole, l’IA non può funzionare – e far sì che al centro rimanga il capitale umano”. Lo ha detto il ministro del Turismo Danielaal Forum PA. “L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire le capacità intellettive dell’uomo. Quindi bisogna lavorare, ragionare insieme in una cornice di regole, partendo dall’uomo.