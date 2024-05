Sanremo | sarà Carlo Conti il nuovo conduttore delle prossime due edizioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Abbiamo finalmente una risposta alla domanda che tutti ci ponevamo dallo scorso febbraio, cioè chi condurrà il prossimo Festival di? La Rai ha infatti posto fine alle nostre domande, annunciando che a condurre il Festival per ledue, come leggiamo su Rai News. Amadeus, dopo aver lasciato ufficialmente la Rai, cede il testimone a, che aveva già condotto il Festival dia 63 anni, tra il 2015 e il 2017,che hanno avuto un buon tasso di ascolti. La possibilità che potesse essere scelto lui era alta, infatti il suo era tra i nomi più gettonati, insieme a quello di Antonella Clerici., fonte: Angelo Carconi per Ansacommentando la notizia, in diretta al Tg18, ha detto: “È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere.

