Sanremo - Carlo Conti e il mistero del contratto che scade nel 2025

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il caos che travolgearriva da un servizio di Striscia la Notizia e potrebbe portare una gatta da pelare non indifferente al futuro presentatore di, il neo conduttore della kermesse, si trova infatti al centro di una bufera che potrebbe avere conseguenze devastanti. A sollevare il caso è stato il tg satirico “Striscia la Notizia“, che ha portato alla luce dettagli torbidi riguardanti la gestione della manifestazione. Pinuccio, l’inviato pugliese di “Striscia la Notizia”, ha rivelato che la convenzione tra la Rai e il Festival discadrà il prossimo anno. Questo solleva un grosso interrogativo: come ha fatto la Rai a contrattualizzareper due anni, utilizzando fondi pubblici? La questione sollevata da Pinuccio non è di poco conto, considerando l’importanza e il peso mediatico del Festival di. La scoperta di Pinuccio si basa sul fatto che molti pensano che il Festival sia interamente di proprietà della Rai.

Non convince molti appassionati, il ritorno di Carlo Conti a Sanremo. Il conduttore toscano è stato scelto dalla Rai per condurre il Festival nel 2025 e nel 2026 e far dimenticare, se possibile, il quinquennio d'oro di Amadeus. Conti , che in ... liberoquotidiano

Festival di Sanremo, Carlo Conti condurrà le prossime due edizioni - Festival di Sanremo, carlo conti condurrà le prossime due edizioni - Nel corso del TG1 delle 08:00 del 22 maggio è intervenuto in collegamento carlo conti, il quale ha ufficialmente confermato la conduzione delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. news.fidelityhouse.eu

Carlo Conti: da bancario fiorentino al ritorno sul palco dell’Ariston. Con Panariello (forse) al posto di Fiorello - carlo conti: da bancario fiorentino al ritorno sul palco dell’Ariston. Con Panariello (forse) al posto di Fiorello - C'è fermento a Firenze, dopo la notizia che carlo conti tornerà a condurre il Festival di Sanremo. il palco dell'Ariston sarà suo nel 2025 e anche nel 2026. E Fiorello Farà rima, si dice, con Panarie ... firenzepost

Sanremo, non è la volta di Alessandro Cattelan: resta l’ipotesi DopoFestival - Sanremo, non è la volta di Alessandro Cattelan: resta l’ipotesi DopoFestival - Per Alessandro Cattelan resta l’ipotesi della conduzione del DopoFestival Una notizia che non ha preso alla sprovvista proprio nessuno, anzi, non ha ... lanostratv