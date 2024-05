Sanremo - Carlo Conti direttore e conduttore per due Festival | l' annuncio al Tg1

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È ufficiale:sarà ilartistico delle prossime due edizioni deldi. Pere iltoscano si tratta della quarta volta all'Ariston. A dare l'è stato il Tg1 nell'edizione delle 8 di mercoledì 22 maggio. Si tratta di "una decisione unanime dei vertici aziendali, l'Amministratore delegato Roberto Sergio e ilgenerale Giampaolo Rossi di concerto con ilIntrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea", si legge in una nota della Rai. Per i prossimi due annisarà al timone "del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune dinua il caomunicato - Per ilnon si tratta di un semplice ritorno alma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello dinuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana".

