Sanremo 2025 - l’appello del Codacons | Chiediamo a Conti di rompere col passato e di allontanarsi il più possibile dalla strada tracciata da Amadeus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Festival ditargato Carlodeve ancora nascere ed ecco che arrivano subito le prime “dritte” esterne. “Ilrivolge oggi un appello a Carlo, sceltoRai per la conduzione delle prossime due edizioni del Festival di. – si legge nella nota –dicole diil piùda. La musica deve essere riportata al centro dell’evento, perché negli ultimi anni le scelte che hanno interessato il Festival sono andate nell’unica direzione di garantire alla trasmissione un pubblico di giovanissimi e l’attenzione dei social network, a tutto discapito della qualità dei brani in gara”. E ancora: “In tal sensoa Carlodi istituire una apposita commissione tecnica per la scelta delle canzoni dei prossimi festival, che tenga conto del reale valore dei brani e degli artisti che li eseguono, e non del numero di follower sui social o delle visualizzazioni sul web garantite dai cantanti, né della loro momentanea notorietà legata a partecipazione a talent show canori.