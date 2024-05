Sanremo 2025 - Codacons su Carlo Conti | subito una commissione tecnica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I social si sono divisi all’annuncio dicome nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di(e 2026). Una certa generazione non vede l’ora d’essere accolta dal suo volto sorridente, che per tanti sa di casa. Altri invece avrebbero preferito qualcosa di diverso e una scelta più “rischiosa”. Nei mesi passati si era parlato ad esempio della coppia composta da Geppi Cucciari e Stefano De Martino, ma la verità è che dopo il trionfo di Amadeus e con l’attuale clima in Rai, la via conservativa era di certo quella più avvalorata. Un ritorno al passato, dunque, come si augura anche il, che ha già rilasciato un comunicato in merito al nuovo volto del Festival., il comunicato delNon si è fatto di certo attendere il commento, anzi il comunicato, delin merito alla nuova direzione intrapresa dal Festival di