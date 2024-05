Sanremo 2025 - Carlo Conti conduttore e direttore artistico per i prossimi 2 anni | Un bel modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai

Dalla dieta speciale all'allenamento "chirurgico", ecco come riesce a restare tra i migliori - Dalla dieta speciale all'allenamento "chirurgico", ecco come riesce a restare tra i migliori - Scopri tutti i segreti di longevità di Novak Djokovic che oggi compie 37 anni ed è ancora il numero 1 del tennis. Tutto su Nole tra dieta rigida, yoga, pilates. gazzetta

Sandro Luporini, 94 anni, il paroliere di Gaber: «Giorgio è sempre stato fedele a Ombretta Colli, io invece non sono stato capace di amare» - Sandro Luporini, 94 anni, il paroliere di Gaber: «Giorgio è sempre stato fedele a Ombretta Colli, io invece non sono stato capace di amare» - Ha scritto canzoni che hanno fatto epoca, da «La libertà» a «Io non mi sento italiano»: «Il gaberismo è diventato una moda. Ma oggi siamo molto più conformisti di allora, uno come Giorgio non potrebbe ... milano.corriere

Federico Quaranta, nuove indiscrezioni sul suo approdo a È sempre mezzogiorno - Federico Quaranta, nuove indiscrezioni sul suo approdo a È sempre mezzogiorno - Si parla da giorni dell'ipotesi che nella prossima stagione tv tra i volti di E' sempre mezzogiorno possa esserci Federico Quaranta, collega ma anche ... lanostratv