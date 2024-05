Sanremo 2025 - Carlo Conti condurrà il Festiva - ma non solo per una edizione | ecco l’accordo con la Rai

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A tenere le redini del prossimol disarà: dopo tanto parlare, finalmente, la Rai conferma la sua scelta. Chi ci sarà al suo fianco? Come sappiamo, Amadeus ha lasciato la rete di Stato in favore di un contratto milionario a Discovery: molti si sono chiesti che fine avrebbero fatto i suoi amati programmi, da Affari Tuoi, I Soliti Ignoti e ovviamente ill di. Dopo tanti rumors, finalmente, la Rai ha svelato chi sarà il nuovo conduttore. Stiamo parlando proprio di, che sul palco del Teatro Ariston non è di certo un novellino: l’annuncio è stato fatto proprio durante la mattinata del 22 maggio 2024, durante il telegiornale delle 08:00. A quanto pare, il conduttore ha firmato un contratto per almeno due anni… Il nome diera già stato fatto insieme a quello di altri due colleghi toscani: sul palco dell’Ariston troveremo anche Panariello e Pieraccioni? Al momento questa indiscrezione non ha trovato alcuna conferma, ma rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.