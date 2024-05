Sanremo 2025 - Carlo Conti | Al centro la music - quella attuale che piace Cosa aspettarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – E’ ufficiale:sarà il direttore artistico e conduttore di. E dell’edizione successiva. Neanche uscita la notizia che il noto presentatore è già al lavoro. "E’ ufficiale da oggi si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c’è lapiù importante – anticipa in collegamento con il Tg1 – che è il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultimacercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva”.da questa nuova direzione del dopo-Amadeus? Torno adopo sette, otto anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Claudio Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus”, spiegato